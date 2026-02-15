Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 15 февраля 2026 года

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская и мужская гонки преследования. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 15 февраля (время московское):

13:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины.

16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026