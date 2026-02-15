Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Франция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Горнолыжница Линдси Вон рассказала, как прошла последняя операция на сломанной ноге

Горнолыжница Линдси Вон рассказала, как прошла последняя операция на сломанной ноге
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, как прошла операция на сломанной ноге после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Кортине-д’Ампеццо (Италия). Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах.

«Последняя операция прошла успешно! Теперь, к счастью, я наконец‑то смогу вернуться в США. Как только я вернусь, я сообщу вам больше информации о моей травме», — написала горнолыжница в своих социальных сетях.

Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске.

Материалы по теме
Линдси Вонн заявила, что перенесёт ещё две операции после тяжёлого падения на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android