Горнолыжница Линдси Вон рассказала, как прошла последняя операция на сломанной ноге

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, как прошла операция на сломанной ноге после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Кортине-д’Ампеццо (Италия). Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах.

«Последняя операция прошла успешно! Теперь, к счастью, я наконец‑то смогу вернуться в США. Как только я вернусь, я сообщу вам больше информации о моей травме», — написала горнолыжница в своих социальных сетях.

Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске.