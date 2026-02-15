Линдси Вон: жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать горные лыжи после травмы на Олимпиаде‑2026

«В жизни нет никаких гарантий. Опасно гоняться за мечтой, но если не пытаться, то ничего не будет. Когда я закрываю глаза ночью, я ни о чем не жалею, и моя любовь к лыжному спорту остается со мной. Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы. И я это сделаю», — написала Вонн в своих соцсетях.

Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах после травмы во время финального заезда на соревнованиях по скоростному спуску.