Роналдиньо обратился к первому в истории Бразилии чемпиону зимних Олимпийских игр

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо отреагировал на завоевание горнолыжником Лукасом Пиньейро Бротеном золотой медали Олимпийских игр — 2026 в гигантском слаломе. Во второй попытке бразилец показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также стал лучшим.

«Поздравляем с золотой медалью, Лукас! Ты предмет гордости для всех нас!» — написал Роналдиньо в соцсети X.

Бротен стал первым чемпионом зимних Олимпийских игр из Бразилии. До 2023 года он выступал за сборную Норвегии. Позже горнолыжник принял решение сменить спортивное гражданство. В Бразилии родилась мать спортсмена. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.