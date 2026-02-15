Скидки
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 х 7.5км
Олимпиада 2026

Роналдиньо обратился к первому в истории Бразилии чемпиону зимних Олимпийских игр

Роналдиньо обратился к первому в истории Бразилии чемпиону зимних Олимпийских игр
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо отреагировал на завоевание горнолыжником Лукасом Пиньейро Бротеном золотой медали Олимпийских игр — 2026 в гигантском слаломе. Во второй попытке бразилец показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также стал лучшим.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17

«Поздравляем с золотой медалью, Лукас! Ты предмет гордости для всех нас!» — написал Роналдиньо в соцсети X.

Бротен стал первым чемпионом зимних Олимпийских игр из Бразилии. До 2023 года он выступал за сборную Норвегии. Позже горнолыжник принял решение сменить спортивное гражданство. В Бразилии родилась мать спортсмена. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.

Исторический момент на Олимпиаде-2026. Бразилец добыл первое золото для целого континента!
Исторический момент на Олимпиаде-2026. Бразилец добыл первое золото для целого континента!
