Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 15 февраля

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 15 февраля
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 15 февраля (время московское):

Биатлон

13:15. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования;
16:45. Женщины. 10 км. Гонка преследования.

Бобслей

12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка;
13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;
15:30. Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
19:03. Женщины. 500 м.

Кёрлинг

Мужчины. 6-й тур:

11:05. США — Швеция;
11:05. Германия — Великобритания;
11:05. Норвегия — Италия.

Женщины. 6-й тур:

16:05. Япония — Южная Корея;
16:05. Дания — Италия;
16:05. Великобритания — Швеция;
16:05. США — Китай.

Мужчины. 7-й тур.

21:05. Китай — Канада;
21:05. Норвегия — США;
21:05. Италия — Чехия;
21:05. Великобритания — Швеция.

Лыжные гонки

14:00. Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.

Прыжки с трамплина

19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;
21:57. Женщины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. Смешанные команды.

Сноуборд

15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;
16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;
16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;
16:40. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.

Фигурное катание

21:45. Спортивные пары. Короткая программа.

Фристайл

12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала;
13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала;
13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала;
13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала;
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;
13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады. И это уже круто!
Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады. И это уже круто!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android