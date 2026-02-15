Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 15 февраля (время московское):

Биатлон

13:15. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования;

16:45. Женщины. 10 км. Гонка преследования.

Бобслей

12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка;

13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;

15:30. Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;

19:03. Женщины. 500 м.

Кёрлинг

Мужчины. 6-й тур:

11:05. США — Швеция;

11:05. Германия — Великобритания;

11:05. Норвегия — Италия.

Женщины. 6-й тур:

16:05. Япония — Южная Корея;

16:05. Дания — Италия;

16:05. Великобритания — Швеция;

16:05. США — Китай.

Мужчины. 7-й тур.

21:05. Китай — Канада;

21:05. Норвегия — США;

21:05. Италия — Чехия;

21:05. Великобритания — Швеция.

Лыжные гонки

14:00. Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.

Прыжки с трамплина

19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;

20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;

21:57. Женщины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. Смешанные команды.

Сноуборд

15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;

16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;

16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;

16:40. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.

Фигурное катание

21:45. Спортивные пары. Короткая программа.

Фристайл

12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала;

13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала;

13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала;

13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала;

13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;

13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.