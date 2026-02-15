Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 15 февраля (время московское):
Биатлон
13:15. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования;
16:45. Женщины. 10 км. Гонка преследования.
Бобслей
12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка;
13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;
15:30. Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
19:03. Женщины. 500 м.
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур:
11:05. США — Швеция;
11:05. Германия — Великобритания;
11:05. Норвегия — Италия.
Женщины. 6-й тур:
16:05. Япония — Южная Корея;
16:05. Дания — Италия;
16:05. Великобритания — Швеция;
16:05. США — Китай.
Мужчины. 7-й тур.
21:05. Китай — Канада;
21:05. Норвегия — США;
21:05. Италия — Чехия;
21:05. Великобритания — Швеция.
Лыжные гонки
14:00. Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.
Прыжки с трамплина
19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд;
21:57. Женщины. Большой трамплин. Финал.
Скелетон
20:00. Смешанные команды.
Сноуборд
15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;
16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;
16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;
16:40. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.
Фигурное катание
21:45. Спортивные пары. Короткая программа.
Фристайл
12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала;
13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала;
13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала;
13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала;
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;
13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.