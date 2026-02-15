В FIS отреагировали на протест финской сборной на результаты мужского спринта на ОИ-2026

Протест финской стороны на результаты мужского спринта на Олимпийских играх – 2026 был отклонён в связи с тем, что был подан спустя слишком долгое время после окончания соревнований. Об этом в официальном сообщении заявила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее стало известно, что финны недовольны тем, что, как выяснилось, сборным Норвегии и США во время этих соревнований позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами. Он позволяет быстро и просто нанести клистер, изменяя зону держания лыж. В теории это может дать значительное преимущество. Кроме того, финны отмечают, что в предварительных инструкциях для соревнований, разосланных командам, пронос роликов был запрещён. Победителем гонки стал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо.

«Согласно статье 361.3.3 Международного регламента соревнований по лыжным гонкам, протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов. Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный в субботу финской командой, больше не может быть принят», – говорится в заявлении организации.