Хоккей. США — Германия
Олимпиада 2026

Юрий Бородавко оценил результаты россиян в разделках на Олимпиаде-2026

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в гонках с раздельного старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Коростелёв занял 15-е место, а Непряева завершила гонку 21-й.

— Учитывая особенности и предрасположенности Коростелёва и Непряевой, как стоит относиться к их результатам в коньковых индивидуалках?
— Поставлю оценку «удовлетворительно». Конечно же, на «хорошо» здесь не тянет, поскольку мы видели выступления более высокого уровня. С другой стороны, были свидетелями и более неудачных. Но, повторюсь, окончательный анализ необходимо проводить уже по окончании всего олимпийского турнира. Только тогда можно делать выводы, что получилось, что — нет, на основании этого оценивать перспективы, строить дальнейшую подготовку, формировать стратегию развития, — приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России.

