Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«На данный момент это её уровень». Бородавко — о результатах Непряевой на ОИ-2026

«На данный момент это её уровень». Бородавко — о результатах Непряевой на ОИ-2026
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

— Непряева на Играх-2026 заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е — в коньковой индивидуалке. Справедливо ли утверждать, что сейчас это близко к её максимуму?
— Скорее всего, это и есть уровень Непряевой на данный момент. Быть может, в масс-старте от неё стоит ожидать больших успехов — за счёт выносливости, огромного желания и того факта, что на такие длинные дистанции заявляется мало молодых девушек. Исходя из этого, вполне вероятно, что Дарья может занять место в десятке, – приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России.

Непряева принимала участие в трёх личных гонках. Она заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е — в гонке с раздельного старта свободным ходом на 15 км. В личном спринте классическим ходом она не смогла пройти квалификацию.

Материалы по теме
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android