«На данный момент это её уровень». Бородавко — о результатах Непряевой на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

— Непряева на Играх-2026 заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е — в коньковой индивидуалке. Справедливо ли утверждать, что сейчас это близко к её максимуму?

— Скорее всего, это и есть уровень Непряевой на данный момент. Быть может, в масс-старте от неё стоит ожидать больших успехов — за счёт выносливости, огромного желания и того факта, что на такие длинные дистанции заявляется мало молодых девушек. Исходя из этого, вполне вероятно, что Дарья может занять место в десятке, – приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России.

Непряева принимала участие в трёх личных гонках. Она заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е — в гонке с раздельного старта свободным ходом на 15 км. В личном спринте классическим ходом она не смогла пройти квалификацию.