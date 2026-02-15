Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лукас Бротен прокомментировал завоевание исторического для Бразилии золота на Олимпиаде

Лукас Бротен прокомментировал завоевание исторического для Бразилии золота на Олимпиаде
Комментарии

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен поделился эмоциями после победы в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, которому удалось завоевать золотую медаль на зимней Олимпиаде.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17

«Я много работал вне трассы, чтобы быть самым быстрым на ней. Большая часть работы — это часы визуализации. Мне нужно было наладить контакт с самим собой, окружением, ситуацией и задачей. Именно это доверие и спокойствие я взял с собой на олимпийскую трассу.

У меня так много людей, которых я должен поблагодарить. Моя команда, мои друзья, семья. Им приходится принимать и мои хорошие, и мои плохие стороны на пути к попытке стать лучшим в мире в своём деле. Могу сказать — это было нелегко. И я сам непростой человек. Но они рядом со мной каждый день, несмотря ни на что. И мы всегда стараемся использовать и плохой, и хороший опыт как источник развития, чтобы я мог стать тем горнолыжником, которым хочу.

Я очень и очень, жду, когда снова ступлю на землю страны, которую сегодня представлял», – приводит слова Бротена VG.

