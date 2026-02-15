Лукас Бротен прокомментировал завоевание исторического для Бразилии золота на Олимпиаде

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен поделился эмоциями после победы в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, которому удалось завоевать золотую медаль на зимней Олимпиаде.

«Я много работал вне трассы, чтобы быть самым быстрым на ней. Большая часть работы — это часы визуализации. Мне нужно было наладить контакт с самим собой, окружением, ситуацией и задачей. Именно это доверие и спокойствие я взял с собой на олимпийскую трассу.

У меня так много людей, которых я должен поблагодарить. Моя команда, мои друзья, семья. Им приходится принимать и мои хорошие, и мои плохие стороны на пути к попытке стать лучшим в мире в своём деле. Могу сказать — это было нелегко. И я сам непростой человек. Но они рядом со мной каждый день, несмотря ни на что. И мы всегда стараемся использовать и плохой, и хороший опыт как источник развития, чтобы я мог стать тем горнолыжником, которым хочу.

Я очень и очень, жду, когда снова ступлю на землю страны, которую сегодня представлял», – приводит слова Бротена VG.