«Выступил очень хорошо». Бельгийский журналист — о прокате Гуменника на ОИ-2026

Бельгийский журнилист Мартен Дельво, сотрудничающий с изданием Het Nieuwsblad, высказалася о развязке соревнований в личном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026, подчеркнув, что, по его мнению, россиянин Пётр Гуменник заслужил более высоких оценок.

«Невероятно, что произошло. Малинин не проигрывал три года, но полностью всё испортил в самый важный момент своей жизни. По правде говоря, никто этого не ожидал. Это ещё раз доказывает, насколько важна психологическая составляющая в фигурном катании — как минимум не менее важна, чем физическая. Шайдоров оказался сильнее психологически и, следовательно, заслуженно стал новым олимпийским чемпионом.

Гуменник выступил очень хорошо в произвольной программе и мог бы получить более высокую оценку», – приводит слова Дельво Metaratings.

Гуменник занял по итогам соревнований шестое место, Илья Малинин — восьмое.