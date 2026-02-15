«Выступил очень хорошо». Бельгийский журналист — о прокате Гуменника на ОИ-2026

Бельгийский журнилист Мартен Дельво, сотрудничающий с изданием Het Nieuwsblad, высказалася о развязке соревнований в личном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026, подчеркнув, что, по его мнению, россиянин Пётр Гуменник заслужил более высоких оценок.
«Невероятно, что произошло. Малинин не проигрывал три года, но полностью всё испортил в самый важный момент своей жизни. По правде говоря, никто этого не ожидал. Это ещё раз доказывает, насколько важна психологическая составляющая в фигурном катании — как минимум не менее важна, чем физическая. Шайдоров оказался сильнее психологически и, следовательно, заслуженно стал новым олимпийским чемпионом.
Гуменник выступил очень хорошо в произвольной программе и мог бы получить более высокую оценку», – приводит слова Дельво Metaratings.
Гуменник занял по итогам соревнований шестое место, Илья Малинин — восьмое.
- 15 февраля 2026
-
11:34
-
11:20
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:09
-
09:52
-
09:50
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:15
-
06:55
-
06:33
-
06:30
-
06:18
-
04:25
-
03:33
-
02:59
-
02:50