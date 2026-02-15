Скидки
Олимпиада 2026

«Выступил очень хорошо». Бельгийский журналист — о прокате Гуменника на ОИ-2026

«Выступил очень хорошо». Бельгийский журналист — о прокате Гуменника на ОИ-2026

Бельгийский журнилист Мартен Дельво, сотрудничающий с изданием Het Nieuwsblad, высказалася о развязке соревнований в личном турнире фигуристов на Олимпиаде-2026, подчеркнув, что, по его мнению, россиянин Пётр Гуменник заслужил более высоких оценок.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Невероятно, что произошло. Малинин не проигрывал три года, но полностью всё испортил в самый важный момент своей жизни. По правде говоря, никто этого не ожидал. Это ещё раз доказывает, насколько важна психологическая составляющая в фигурном катании — как минимум не менее важна, чем физическая. Шайдоров оказался сильнее психологически и, следовательно, заслуженно стал новым олимпийским чемпионом.

Гуменник выступил очень хорошо в произвольной программе и мог бы получить более высокую оценку», – приводит слова Дельво Metaratings.

Гуменник занял по итогам соревнований шестое место, Илья Малинин — восьмое.

Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
