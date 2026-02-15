Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Боже мой, меня победил изменник». Жаклен резко высказался в адрес Легрейда после спринта

«Боже мой, меня победил изменник». Жаклен резко высказался в адрес Легрейда после спринта
Комментарии

Между французским биатлонистом Эмильеном Жакленом и представителем Норвегии Стурлой Холм Легрейдом произошла заочная словесная перепалка после мужского спринта на Олимпиаде-2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:53.1
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+13.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+15.9

Легрейд занял третье место в гонке, опередив француза на две десятых секунды, в интервью VG Жаклен сказал следующее: «Боже мой, меня победил изменник (после бронзы в спринте Легрейд в слезах признался, что изменил своей девушке. – Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там — посмотрим».

Легрейд не остался в стороне. «Не знаю, что случилось с Жакленом. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?» – иронично прокомментировал результат спринта Стурла.

Материалы по теме
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире «Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
Биатлонистка объяснила допинг в пробе любовью к сладкому. Ей поверили и вернули на ОИ-2026 Биатлонистка объяснила допинг в пробе любовью к сладкому. Ей поверили и вернули на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android