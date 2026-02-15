«Боже мой, меня победил изменник». Жаклен резко высказался в адрес Легрейда после спринта

Между французским биатлонистом Эмильеном Жакленом и представителем Норвегии Стурлой Холм Легрейдом произошла заочная словесная перепалка после мужского спринта на Олимпиаде-2026.

Легрейд занял третье место в гонке, опередив француза на две десятых секунды, в интервью VG Жаклен сказал следующее: «Боже мой, меня победил изменник (после бронзы в спринте Легрейд в слезах признался, что изменил своей девушке. – Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там — посмотрим».

Легрейд не остался в стороне. «Не знаю, что случилось с Жакленом. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?» – иронично прокомментировал результат спринта Стурла.