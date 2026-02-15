«Не каждому дано стать чемпионом». Шорт-трекист Посашков — о своём выступлении на ОИ

Российский шорт-трекист Иван Посашков поделился мнением о своём выступлении на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

— Главные эмоции какие увозите с Олимпийских игр?

— Это было круто. Не каждому же дано стать Олимпийским чемпионом. Так что остаётся получать эмоции, — сказал Посашков в интервью Okko.

Посашков принимал участие в соревнованиях на дистанциях 1500 и 1000 м. В соревнованиях на дистанции 1500 м он занял 26-е место, а на 1000 м был дисквалифицирован во время квалификационных забегов.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.