«Вообще легенда». Шорт-трекист Посашков — о золотой медали Шайдорова на ОИ

Российский шорт-трекист Иван Посашков рассказал, что смотрел соревнования в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 в Италии, отметив, что болел за казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова и россиянина Петра Гуменника.

— Смотрели мужское фигурное катание?

— Да. Рад за Михаила Шайдорова, болел за него, вообще легенда.

— А за Петю Гуменника? Вы знакомы?

— Конечно. За него болели тоже, сидели в столовой. Жаль, что не могли приехать на арену, было уже поздно, — сказал Посашков в интервью Okko.

Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль в соревнованиях у мужчин на Олимпийских играх — 2026. Пётр Гуменник занял шестое место в турнире одиночников.