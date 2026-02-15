Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян прилетела в Милан для участия в Олимпиаде-2026

Аделия Петросян прилетела в Милан для участия в Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх – 2026. Согласно ресурсу Flightradar24, где в реальном времени отслеживается конкретный рейс, самолёт фигуристки совершил посадку в аэропорту Мальпенса.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы.

Ранее на Олимпиаде завершились соревнования в личном турнире среди мужчин. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не были допущены до Олимпийских игр — 2026 в связи с неполучением спортсменами нейтральных статусов.

Материалы по теме
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android