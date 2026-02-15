Аделия Петросян прилетела в Милан для участия в Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх – 2026. Согласно ресурсу Flightradar24, где в реальном времени отслеживается конкретный рейс, самолёт фигуристки совершил посадку в аэропорту Мальпенса.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы.

Ранее на Олимпиаде завершились соревнования в личном турнире среди мужчин. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место.

Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не были допущены до Олимпийских игр — 2026 в связи с неполучением спортсменами нейтральных статусов.