«Почему нет?» Савелий Коростелёв — о предложении сыграть в видеоигру с Клебо

Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что готов сыграть в компьютерную игру вместе с восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

Сейчас оба лыжника находятся на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я на этот раз не взял с собой приставку. Все три года до этого возил, а сейчас, когда собирался в декабре, решил оставить дома. Так что в телефончике играю. Клебо играет в Battlefield? Ничего себе. Мне привычнее на компьютере в Counter Strike.

Сыграть с ним? Почему нет? Можно встретиться на нейтральной территории – например, в Fortnite. Как раз среднее между Battlefield и Counter Strike», – приводит слова Коростелёва ТАСС.

Ранее Клебо жаловался на плохое качество интернета в Олимпийской деревне, из-за которого не мог полноценно сыграть в приставку.

Видео: обзор жилья спортсменов на Олимпиаде-2026.