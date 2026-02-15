Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
«Лучше сосредоточиться на хорошем». Отец Гуменника — о результате сына на Олимпиаде

«Лучше сосредоточиться на хорошем». Отец Гуменника — о результате сына на Олимпиаде
Комментарии

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место по итогам личного турнира среди мужчин на Олимпиаде-2026, считает, что предпочтительнее радоваться показанному фигуристом качественному выступлению, а не обращать внимания на итоговое положение.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Думаю, что лучше радоваться. Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие.

Прокат шикарный. Слава богу, что так всё прошло. Ещё раз спасибо всем, кто переживал и болел. Это было очень важно. Бог говорит нам, чтобы мы не думали о себе, что мы можем. Господь может. Есть вещи, которые от нас не зависят — обстоятельства. Наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами», – приводит слова Гуменника-старшего ТАСС.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

