Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Финн Вуоринен раскритиковал FIS после отклонения протеста на результаты мужского спринта

Финн Вуоринен раскритиковал FIS после отклонения протеста на результаты мужского спринта
Комментарии

Финский лыжник Лаури Вуоринен отреагировал на решение Международного федерации лыжных видов спорт и сноуборда (FIS) не рассматривать протест Финской лыжной ассоциации на результаты спринтерской гонки у мужчин. Финны были недовольны тем, что сборным Норвегии и США позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами во время соревнований.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

«Такое решение FIS причиняет боль. Сначала они создают правила, потом их нарушают, а после продолжают вести себя так, будто ничего не произошло.

Я не требую медали для себя и не хочу забирать её у кого-то другого, но я требую действий от FIS. Два скандала в одной гонке. Я очень разочарован, что такое происходит снова. Мы никогда не узнаем правду о США. Отвратительно, что нам вообще приходится строить догадки», – приводит слова Вуоринена Nettavisen.

Отметим, Вуоринен занял четвёртое место в финальном забеге, уступив чуть менее пяти секунд бронзовому призёру норвежцу Оскару Опстаду Вике.

Материалы по теме
Клебо бежит к девятому золоту Олимпиады! Смотрим мужскую эстафету на Играх-2026. LIVE
Live
Клебо бежит к девятому золоту Олимпиады! Смотрим мужскую эстафету на Играх-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android