Финн Вуоринен раскритиковал FIS после отклонения протеста на результаты мужского спринта

Финский лыжник Лаури Вуоринен отреагировал на решение Международного федерации лыжных видов спорт и сноуборда (FIS) не рассматривать протест Финской лыжной ассоциации на результаты спринтерской гонки у мужчин. Финны были недовольны тем, что сборным Норвегии и США позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами во время соревнований.

«Такое решение FIS причиняет боль. Сначала они создают правила, потом их нарушают, а после продолжают вести себя так, будто ничего не произошло.

Я не требую медали для себя и не хочу забирать её у кого-то другого, но я требую действий от FIS. Два скандала в одной гонке. Я очень разочарован, что такое происходит снова. Мы никогда не узнаем правду о США. Отвратительно, что нам вообще приходится строить догадки», – приводит слова Вуоринена Nettavisen.

Отметим, Вуоринен занял четвёртое место в финальном забеге, уступив чуть менее пяти секунд бронзовому призёру норвежцу Оскару Опстаду Вике.