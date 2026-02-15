Скидки
Бородавко оценил выступление Коростелёва и Непряевой в прошедших гонках на ОИ-2026

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелий Коростелёва в прошедших гонках на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо наши лыжники уже успели провести по три гонки. Как оцените промежуточные результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой?
— Давайте всё же дождемся окончания Олимпиады, чтобы у нас сложилась полная картина. Какие-то далекоидущие выводы можно будет делать после того, как пройдут все забеги. На мой взгляд, в марафоне Савелий должен чувствовать себя более уверенно, чем в разделке свободным стилем. В том же скиатлоне он уже продемонстрировал, что в контактной борьбе способен достаточно ярко проявлять себя.

Пока скажу, что у наших лыжников были как достаточно удачные выступления на Играх, так и средние. У каждого атлета свой стиль, предрасположенности, поэтому говорить что-то конкретное до завершения всех стартов не совсем корректно, — приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России.

