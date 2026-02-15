Скидки
Олимпиада 2026

Леонова: присутствие Глейхенгауза придаст сил Петросян, теперь Аделия должна быть спокойна

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением, как присутствие тренера Даниила Глейхенгауза повлияет на настрой российской фигуристки Аделии Петросян при подготовке и выступлении на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее стало известно, что Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпиаду-2026.

«Считаю, это просто замечательная новость, что Даниил Глейхенгауз едет вместе с Аделией на Олимпиаду! Для Аделии только в помощь выступать, когда знаешь, что за спиной есть часть твоей команды, причём очень дорогая. Насколько я знаю, у них прекрасные отношения с Даней. Всё должно быть хорошо, теперь она должна быть спокойна, что за ней не только вся Россия, но ещё и тренер приедет и будет её поддерживать. Это в любом случае придаст сил», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

