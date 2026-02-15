Скидки
Перро после первого огневого рубежа в гонке преследования на ОИ-2026 зацепил палку Ботна

Перро после первого огневого рубежа в гонке преследования на ОИ-2026 зацепил палку Ботна
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро, уходя с первого огневого рубежа гонки преследования на Олимпийских играх — 2026, зацепил палку соперника из Норвегии Йохан-Олава Ботна и потащил её за собой. Ход гонки француза был остановлен, на помощь норвежцу пришёл волонтёр.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7

Фото: Кадр из трансляции

На первой стрельбе в положении лёжа Перро не допустил ни одного промаха.

Ранее 24-летний Перро, дебютирующий на Играх, на этой Олимпиаде выиграл золотую медаль в смешанной эстафете и стал серебряным призёром индивидуальной гонки. Он также является трёхкратным чемпионом мира, призёром мирового первенства.

Российские биатлонисты до Олимпийских игр — 2026 допущены не были.

