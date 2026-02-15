Перро после первого огневого рубежа в гонке преследования на ОИ-2026 зацепил палку Ботна
Поделиться
Французский биатлонист Эрик Перро, уходя с первого огневого рубежа гонки преследования на Олимпийских играх — 2026, зацепил палку соперника из Норвегии Йохан-Олава Ботна и потащил её за собой. Ход гонки француза был остановлен, на помощь норвежцу пришёл волонтёр.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7
Фото: Кадр из трансляции
На первой стрельбе в положении лёжа Перро не допустил ни одного промаха.
Ранее 24-летний Перро, дебютирующий на Играх, на этой Олимпиаде выиграл золотую медаль в смешанной эстафете и стал серебряным призёром индивидуальной гонки. Он также является трёхкратным чемпионом мира, призёром мирового первенства.
Российские биатлонисты до Олимпийских игр — 2026 допущены не были.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:29
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:09
-
09:52
-
09:50