Перро после первого огневого рубежа в гонке преследования на ОИ-2026 зацепил палку Ботна

Французский биатлонист Эрик Перро, уходя с первого огневого рубежа гонки преследования на Олимпийских играх — 2026, зацепил палку соперника из Норвегии Йохан-Олава Ботна и потащил её за собой. Ход гонки француза был остановлен, на помощь норвежцу пришёл волонтёр.

Фото: Кадр из трансляции

На первой стрельбе в положении лёжа Перро не допустил ни одного промаха.

Ранее 24-летний Перро, дебютирующий на Играх, на этой Олимпиаде выиграл золотую медаль в смешанной эстафете и стал серебряным призёром индивидуальной гонки. Он также является трёхкратным чемпионом мира, призёром мирового первенства.

Российские биатлонисты до Олимпийских игр — 2026 допущены не были.