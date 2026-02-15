24-летний Роберт Крузберг принёс Латвии первую в истории медаль Олимпиады в шорт-треке

24-летний латвийский шорт-трекист Роберт Крузберг принёс первую в истории своей страны олимпийскую медаль в шорт-треке. Крузберг выиграл бронзу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), чемпионом в этом виде программы стал нидерландец Йенс ван Ваут.

Помимо бронзовой медали Игр-2026 в Италии, Роберт Крузберг является серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 на дистанции 1500 м. Также он принимал участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где его лучшим результатом стало девятое место на дистанции 500 м.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.