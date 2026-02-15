Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

24-летний Роберт Крузберг принёс Латвии первую в истории медаль Олимпиады в шорт-треке

24-летний Роберт Крузберг принёс Латвии первую в истории медаль Олимпиады в шорт-треке
Комментарии

24-летний латвийский шорт-трекист Роберт Крузберг принёс первую в истории своей страны олимпийскую медаль в шорт-треке. Крузберг выиграл бронзу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), чемпионом в этом виде программы стал нидерландец Йенс ван Ваут.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 00:27 МСК
Окончено
1
Йенс ван Ваут
Нидерланды
2:12.219
2
Хван Дэ Хон
Южная Корея
2:12.304
3
Роберт Крузберг
Латвия
2:12.376

Помимо бронзовой медали Игр-2026 в Италии, Роберт Крузберг является серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 на дистанции 1500 м. Также он принимал участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где его лучшим результатом стало девятое место на дистанции 500 м.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Сенсация в биатлоне! А Клебо идёт за рекордным золотом! LIVE девятого дня Олимпиады-2026
Live
Сенсация в биатлоне! А Клебо идёт за рекордным золотом! LIVE девятого дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android