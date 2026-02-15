24-летний Роберт Крузберг принёс Латвии первую в истории медаль Олимпиады в шорт-треке

24-летний латвийский шорт-трекист Роберт Крузберг принёс первую в истории своей страны олимпийскую медаль в шорт-треке. Крузберг выиграл бронзу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), чемпионом в этом виде программы стал нидерландец Йенс ван Ваут.
Помимо бронзовой медали Игр-2026 в Италии, Роберт Крузберг является серебряным призёром чемпионата Европы — 2026 на дистанции 1500 м. Также он принимал участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где его лучшим результатом стало девятое место на дистанции 500 м.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
- 15 февраля 2026
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:29
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:09
-
09:52
-
09:50