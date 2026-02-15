Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон на Олимпиаде 2026, мужчины, гонка преследования: результаты

Мартин Понсилуома выиграл пасьют на Олимпиаде-2026, Стурла Холм Легрейд — второй
Комментарии

Двукратный чемпион мира, шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем мужского пасьюта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды и за четыре огневых рубежа допустил один промах.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7

Вторым финишировал норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд, отставший от победителя на 20,6 секунды и допустивший за всю гонку два промаха. Бронзовым призёром стал представитель Франции Эмильен Жаклен — его отставание составило 29,7 секунды с тремя промахами.

Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Пасьют, 12,5 км. Мужчины

1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (один промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +20,6 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

4. Эрик Перро (Франция) +39,5 (1).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +44,8 (3).

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.06,6 (3).

Календарь Олимпиады-2026
