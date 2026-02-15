Мартин Понсилуома выиграл пасьют на Олимпиаде-2026, Стурла Холм Легрейд — второй

Двукратный чемпион мира, шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем мужского пасьюта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды и за четыре огневых рубежа допустил один промах.

Вторым финишировал норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд, отставший от победителя на 20,6 секунды и допустивший за всю гонку два промаха. Бронзовым призёром стал представитель Франции Эмильен Жаклен — его отставание составило 29,7 секунды с тремя промахами.

Биатлон. Олимпийские игры — 2026. Пасьют, 12,5 км. Мужчины

1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (один промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +20,6 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

4. Эрик Перро (Франция) +39,5 (1).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +44,8 (3).

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.06,6 (3).