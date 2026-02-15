Канадец Микаэль Кингсбери выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в парном могуле

Олимпийский чемпион 2018 года в могуле канадский фристайлист Микаэль Кингсбери выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в парном могуле.

Серебряным призёром Игр стал японский могулист Икума Хорисима. Бронзовую награду завоевал Мэтт Грэм из Австралии.

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Парный могул, мужчины:

1. Микаель Кингсбери (Канада).

2. Икума Хорисима (Япония).

3. Мэтт Грэм (Австралия).

4. Такуя Симакава (Япония).

Отметим, на Играх-2026 в классическом могуле Кингсбери выиграл серебро.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.