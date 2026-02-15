Симона Байлз отреагировала на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Италии

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отреагировала на провальное выступление американского фигуриста Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Совершенно опустошена из-за Ильи», — написала Байлз в одной из социальных сетей.

Отметим, Байлз наблюдала за соревнованиями с трибуны арены Олимпийских игр, где проходит турнир фигуристов.

21-летний Малинин считался фаворитом турнира, но из-за неудачного выступления в произвольной программе занял лишь восьмое место в соревнованиях. Чемпионом Олимпийских игр — 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.