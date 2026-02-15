Симона Байлз отреагировала на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Италии
Поделиться
Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отреагировала на провальное выступление американского фигуриста Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Совершенно опустошена из-за Ильи», — написала Байлз в одной из социальных сетей.
Отметим, Байлз наблюдала за соревнованиями с трибуны арены Олимпийских игр, где проходит турнир фигуристов.
21-летний Малинин считался фаворитом турнира, но из-за неудачного выступления в произвольной программе занял лишь восьмое место в соревнованиях. Чемпионом Олимпийских игр — 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:29
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:09
-
09:52
-
09:50