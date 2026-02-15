Скидки
Олимпиада 2026

Симона Байлз отреагировала на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Италии

Симона Байлз отреагировала на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отреагировала на провальное выступление американского фигуриста Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Совершенно опустошена из-за Ильи», — написала Байлз в одной из социальных сетей.

Отметим, Байлз наблюдала за соревнованиями с трибуны арены Олимпийских игр, где проходит турнир фигуристов.

21-летний Малинин считался фаворитом турнира, но из-за неудачного выступления в произвольной программе занял лишь восьмое место в соревнованиях. Чемпионом Олимпийских игр — 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.

