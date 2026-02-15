«Его прокатами сложно быть недовольным!» Хореограф Морошкин — о Гуменнике на ОИ-2026

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, оценил выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании, своего подопечного Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

— Какие впечатления от мужского турнира Олимпийских игр и конкретно проката Петра?

— Его прокатами сложно быть недовольным, потому что он справился со своей задачей на все 100%! Справился с той ответственностью, которая на него свалилась, и с той задачей, которую он сам себе поставил в плане исполнения сложного контента — это лутц и флип в короткой и пять четверных в произвольной программе. Ту задачу, которую он поставил себе весной, он выполнил и может собой гордиться, как и все мы.

— В произвольной программе судьи нашли очень много недокрутов, они там были, на ваш взгляд?

— У нас в фигурном катании можно взять абсолютно любой прыжок, у любого можно будет найти, к чему придраться. Думаю, судьям виднее, но нам хотелось бы, чтобы этих недокрутов нашлось поменьше. Тогда Петя был бы повыше на пару мест, это было бы невероятное счастье. Но получилось так, как получилось, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.