Экс-министр спорта РФ Матыцин оценил выступление российских атлетов на ОИ-2026

Комментарии

Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«Говоря о выступлении нашей команды, хотел бы отметить: каждый из 13 атлетов, вышедших на олимпийский старт, уже проделал колоссальную работу с тренерами и специалистами федераций. Пройти отборочный этап и получить право участвовать в Играх в столь сложной международной обстановке, испытывая серьезное психологическое давление и не имея достаточной соревновательной практики, — это уже победа, заслуживающая глубочайшего уважения.

Анализируя выступления в лыжных гонках и фигурном катании, можно уверенно говорить о достойной борьбе. Савелий Коростелев, занявший четвёртое место в скиатлоне и 15-е в гонке на 10 км, подтвердил свой высокий класс», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

