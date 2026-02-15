Хореограф Морошкин раскрыл, что написал Гуменнику после его выступления на Олимпиаде-2026

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал, общался ли со своим подопечным, действующим чемпионом России в одиночном катании Петром Гуменником после того, как тот занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Получилось уже списаться с Петром, поздравить его, обсудить какие-то вещи?

— Между короткой и произвольной мы были на связи, но сильно не общались. Я на соревнованиях стараюсь его не беспокоить, потому что понимаю — ему есть чем заняться. Он знает, что надо делать. И всё у него в порядке. После произвольной программы написал ему короткое сообщение, что поздравляю и горжусь, больше пока его не трогаю, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.