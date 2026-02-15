Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Хореограф Николай Морошкин высказался о провальном выступлении Малинина на ОИ-2026

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, высказался о провале двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр — 2026. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Что думаете по поводу выступлений других парней?
— Я не знаю, что случилось с Ильёй Малининым. Возможно, он просто перегорел. Очень жалко, что так сложилось, потому что он был достоин самого высокого места. Илья к этому шёл, и статистика его выступлений была ошеломляющей — 14 побед подряд. Рад за Алексея Урманова, за его непростой тернистый тренерский путь, что получилось стать и олимпийским чемпионом, и тренером олимпийского чемпиона. Также мне понравился Стивен Гоголев в произвольной программе, потому что второй концерт Рахманинова — это очень сложная музыка. Мне кажется, что Рахманинова очень тяжело катать, музыка очень сильная, тяжёлая — она придавливает спортсмена. Но он справился и оставил о себе хорошее впечатление. Также мне понравился Пётр Гуменник. Вот мои топ-3 по произвольной программе: Шайдоров, Гуменник, Гоголев, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

