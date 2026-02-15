Олег Матыцин: Гуменник столкнулся с беспрецедентным давлением на ОИ-2026

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин оценил выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании, Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

«Рассматривая турнир фигуристов, стоит признать: несмотря на отсутствие регулярной международной практики, наши спортсмены демонстрируют готовность конкурировать с элитой мирового спорта. Особого внимания заслуживает выступление Петра Гуменника. Занять итоговое шестое место на зимних Олимпийских играх, имея второй результат среди всех участников по технической оценке в произвольной программе и исполнив пять безупречных четверных прыжков под крики «молодец!» с трибун, — это огромный успех.

Пётр столкнулся с беспрецедентным давлением — за три дня до старта ему пришлось экстренно менять музыку к короткой программе из-за отказа правообладателей. Несмотря на это, он вышел на лёд под первым номером и выдал прокат высочайшего уровня. Его настрой на будущее, желание выступать и в 2030 году, говорит о настоящем олимпийском характере», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.