Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фуркаду на ОИ-2026 в Италии вручили золотую медаль, присуждённую после бана Устюгова

Фуркаду на ОИ-2026 в Италии вручили золотую медаль, присуждённую после бана Устюгова
Комментарии

Во время Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошла церемония награждения чемпиона и призёров масс-старта Олимпиады-2010 в Ванкувере. Перераспределение мест в масс-старте произошло после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, который выиграл гонку в 2010 году.

Биатлон. КМ-2010. Мужчины. ОИ-2010, Ванкувер, Канада
Масс-старт 15 км
21 февраля 2010, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Евгений Устюгов
Россия
35:35.7
2
Мартен Фуркад
Франция
+10.5
3
Павол Хурайт
Словакия
+16.6

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Во время церемонии глава Международного олимпийского комитета вручила медаль Игр-2010 французу Мартену Фуркаду, а также словаку Паволу Хурайту и австрийцу Кристофу Зуманну.

В 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы. После Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере.

Материалы по теме
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Live
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android