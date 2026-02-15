Фуркаду на ОИ-2026 в Италии вручили золотую медаль, присуждённую после бана Устюгова

Во время Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошла церемония награждения чемпиона и призёров масс-старта Олимпиады-2010 в Ванкувере. Перераспределение мест в масс-старте произошло после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, который выиграл гонку в 2010 году.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Во время церемонии глава Международного олимпийского комитета вручила медаль Игр-2010 французу Мартену Фуркаду, а также словаку Паволу Хурайту и австрийцу Кристофу Зуманну.

В 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы. После Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере.