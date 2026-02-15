Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Матыцин: приятно наблюдать триумф российской фигурной школы на ОИ-2026

Матыцин: приятно наблюдать триумф российской фигурной школы на ОИ-2026
Комментарии

Бывший министр спорта РФ Олег Матицын отметил вклад российской тренерской школы в мировое фигурное катание.

«Наши ребята достойно представляют страну, несмотря на санкционный режим, весь мир понимает, что это российские спортсмены. Они вновь подтвердили: их профессионализм, мастерство и наша отечественная тренерская школа продолжают задавать тон мировому спортивному сообществу.

Мы видим, что многие атлеты из других стран, особенно в фигурном катании, являются воспитанниками нашей школы. Приятно наблюдать триумф этой школы, когда, например, победу одерживает спортсмен из Казахстана Михаил Шайдоров, воспитанник олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Олег Матыцин: Гуменник столкнулся с беспрецедентным давлением на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android