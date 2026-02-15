Матыцин: приятно наблюдать триумф российской фигурной школы на ОИ-2026

Бывший министр спорта РФ Олег Матицын отметил вклад российской тренерской школы в мировое фигурное катание.

«Наши ребята достойно представляют страну, несмотря на санкционный режим, весь мир понимает, что это российские спортсмены. Они вновь подтвердили: их профессионализм, мастерство и наша отечественная тренерская школа продолжают задавать тон мировому спортивному сообществу.

Мы видим, что многие атлеты из других стран, особенно в фигурном катании, являются воспитанниками нашей школы. Приятно наблюдать триумф этой школы, когда, например, победу одерживает спортсмен из Казахстана Михаил Шайдоров, воспитанник олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.