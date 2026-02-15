Клебо стал самым титулованным лыжником по числу золотых медалей на Олимпиадах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) на зимних Олимпийских играх — 2026 выиграл рекордное девятое золото зимних Олимпиад и стал самым титулованным лыжником этих соревнований. Норвегия завершила гонку за 1:04.24,5.

Ранее, на Олимпиаде-2026, 29-летний спортсмен выиграл золото в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли и Марит Бьорген. В их активе по восемь медалей. Интересно, что у Дэли — шесть личных и два эстафетных золота, у Бьорген — пять личных и три эстафетных. Клебо завоевал пять золотых медалей ОИ в личных гонках и четыре в эстафетных.

