Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Клебо стал самым титулованным лыжником по числу золотых медалей на Олимпиадах

Клебо стал самым титулованным лыжником по числу золотых медалей на Олимпиадах
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) на зимних Олимпийских играх — 2026 выиграл рекордное девятое золото зимних Олимпиад и стал самым титулованным лыжником этих соревнований. Норвегия завершила гонку за 1:04.24,5.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Ранее, на Олимпиаде-2026, 29-летний спортсмен выиграл золото в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли и Марит Бьорген. В их активе по восемь медалей. Интересно, что у Дэли — шесть личных и два эстафетных золота, у Бьорген — пять личных и три эстафетных. Клебо завоевал пять золотых медалей ОИ в личных гонках и четыре в эстафетных.

Материалы по теме
Клебо завоевал четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android