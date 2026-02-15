Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

На Играх-2026 сборной Германии по биатлону вручили эстафетное золото Олимпиады-2014 в Сочи

Комментарии

Во время Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошла церемония награждения чемпионов и призёров эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи. Перераспределение мест произошло после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова.

Олимпиада 2014. Биатлон
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
22 февраля 2014, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:12:15.9
2
Германия
+3.5
3
Австрия
+29.8

На награждение в Италию в полном составе приехали сборные Германии, Австрии и Норвегии тех годов.

Фото: скриншот из трансляции

Напомним, Устюгов вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко в составе мужской сборной России по биатлону выиграли эстафету на Играх в Сочи. Позднее Устюгов был признан виновным в использовании допинга – запрещённого вещества оксандролона. Из-за этого результат сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи был аннулирован. Устюгов проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

