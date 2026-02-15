Норвежские лыжники одержали победу в эстафете на Олимпиаде-2026

Норвежские лыжники выиграли золотые медали Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в эстафете. Они завершили гонку за 1:04.24,5 часа.

Серебряными призёрами стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронзу завоевали итальянцы (+47,9 секунды).

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) – 1:04.24,5.

2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Делож, Виктор Ловера) — отставание 22,2.

3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино) +47,9.

4. Финляндия +57,1.

5. Канада +1.12,3.

6. США +1.47,3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.