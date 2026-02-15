Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, мужчины, эстафета: результаты

Норвежские лыжники одержали победу в эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии

Норвежские лыжники выиграли золотые медали Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в эстафете. Они завершили гонку за 1:04.24,5 часа.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Серебряными призёрами стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронзу завоевали итальянцы (+47,9 секунды).

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) – 1:04.24,5.
2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Делож, Виктор Ловера) — отставание 22,2.
3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино) +47,9.
4. Финляндия +57,1.
5. Канада +1.12,3.
6. США +1.47,3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Live
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android