Клебо завоевал четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) выиграл четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026. Норвегия завершила гонку за 1:04.24,5. Ранее 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия
Серебряными призёрами ранее прошедшей эстафеты стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронза осталась за итальянцами (+47,9 секунды).
По общему числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех этих спортсменов по восемь золотых медалей в карьере с ОИ, у Клебо уже девять.
Материалы по теме
Олимпиада-2026: главное:
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
16:20
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:29