Клебо завоевал четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) выиграл четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026. Норвегия завершила гонку за 1:04.24,5. Ранее 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

Серебряными призёрами ранее прошедшей эстафеты стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронза осталась за итальянцами (+47,9 секунды).

По общему числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех этих спортсменов по восемь золотых медалей в карьере с ОИ, у Клебо уже девять.

Материалы по теме Норвежские лыжники одержали победу в эстафете на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026: главное: