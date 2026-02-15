Скидки
Олимпиада 2026

Клебо завоевал четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026

Клебо завоевал четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) выиграл четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх — 2026. Норвегия завершила гонку за 1:04.24,5. Ранее 29-летний спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Серебряными призёрами ранее прошедшей эстафеты стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронза осталась за итальянцами (+47,9 секунды).

По общему числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех этих спортсменов по восемь золотых медалей в карьере с ОИ, у Клебо уже девять.

Комментарии
