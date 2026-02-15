Йоханнес Клебо первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым спортсменом в истории, которому удалось выиграть девять золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом после победы сборной Норвегии в эстафетной гонке на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Клебо обошёл по количеству завоёванных золотых медалей на Олимпийских играх норвежских лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех троих спортсменов на счету по восемь золотых медалей. Именно им принадлежал рекорд зимних ОИ.

Отметим, на ОИ-2026 у Клебо ещё есть возможность побороться за золото в командном спринте и марафоне.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.