Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр

Йоханнес Клебо первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым спортсменом в истории, которому удалось выиграть девять золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом после победы сборной Норвегии в эстафетной гонке на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Клебо обошёл по количеству завоёванных золотых медалей на Олимпийских играх норвежских лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех троих спортсменов на счету по восемь золотых медалей. Именно им принадлежал рекорд зимних ОИ.

Отметим, на ОИ-2026 у Клебо ещё есть возможность побороться за золото в командном спринте и марафоне.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

