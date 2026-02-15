Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом
Поделиться
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Свою девятую золотую медаль Клебо выиграл в составе эстафетной сборной Норвегии на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия
В активе у Клебо пять личных золотых медалей и четыре награды, завоёванные в командных дисциплинах. Помимо золота в эстафете, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте и гонке с раздельного старта.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
16:20
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:03
-
13:52
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:29