29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Свою девятую золотую медаль Клебо выиграл в составе эстафетной сборной Норвегии на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В активе у Клебо пять личных золотых медалей и четыре награды, завоёванные в командных дисциплинах. Помимо золота в эстафете, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте и гонке с раздельного старта.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.