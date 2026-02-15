Скидки
Олимпиада 2026

Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом

Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Свою девятую золотую медаль Клебо выиграл в составе эстафетной сборной Норвегии на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

В активе у Клебо пять личных золотых медалей и четыре награды, завоёванные в командных дисциплинах. Помимо золота в эстафете, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте и гонке с раздельного старта.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

