«Предвзятость, безусловно, имела место». Вайцеховская — об оценках Гуменника на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о баллах, полученных российским фигуристом Петром Гуменником на Олимпийских играх — 2026, по итогам которых он занял шестое место.

«Сейчас уже точно нет смысла в тысячный раз спорить, насколько сильно на самом деле были недокручены прыжки российского фигуриста, насколько предвзятыми по отношению к дебютанту оказались судьи.

Предвзятость, безусловно, имела место. Здесь даже не слишком правомерно говорить, что ошибки Петра минусовали слишком жёстко. Оценки стали лишь следствием того, что против Гуменника изначально велась очень продуманная и отнюдь не сольная игра: чтобы это увидеть, достаточно даже беглого взгляда на развёрнутую персонализацию судейских оценок.

Возможно, российского фигуриста боялись. Но мне кажется более близким к истине мнение Елены Чайковской, что арбитры просто не знали, что делать с парнем, который свалился на мировое фигурное катание как снег на голову и на самом деле всем мешал: итальянцам, что есть сил тянувшим Даниэля Грассля, швейцарцам с Лукасом Бричги, канадцам со Стивеном Гоголевым, даже грузинам с так и не блеснувшим на Играх Никой Эгадзе», — написала Вайцеховская в своей колонке для RT.