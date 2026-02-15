Жулия Симон не примет участие в гонке преследования на ОИ-2026 в Италии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон не примет участие в гонке преследования на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), об этом сообщил тренер по стрельбе женской сборной Франции Жан-Поль Джаккино.

«В этом нет смысла — она проигрывает две минуты. Жулия бережёт себя для эстафеты в среду и масс-старта в субботу», — приводит слова Джаккино La Provence.

Симон стал 34-й в спринтерской гонке. Она проиграла 1.55,8 победительнице норвежке Марен Ельмесет Киркеэйде.

29-летняя Симон уже выиграла две золотые медали на Олимпийских играх — 2026, став чемпионкой в смешанной эстафете и индивидуальной гонке.