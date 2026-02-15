Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Жулия Симон не примет участие в гонке преследования на ОИ-2026 в Италии

Жулия Симон не примет участие в гонке преследования на ОИ-2026 в Италии
Комментарии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон не примет участие в гонке преследования на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), об этом сообщил тренер по стрельбе женской сборной Франции Жан-Поль Джаккино.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

«В этом нет смысла — она проигрывает две минуты. Жулия бережёт себя для эстафеты в среду и масс-старта в субботу», — приводит слова Джаккино La Provence.

Симон стал 34-й в спринтерской гонке. Она проиграла 1.55,8 победительнице норвежке Марен Ельмесет Киркеэйде.

29-летняя Симон уже выиграла две золотые медали на Олимпийских играх — 2026, став чемпионкой в смешанной эстафете и индивидуальной гонке.

Материалы по теме
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Live
Клебо — рекордсмен по победам на зимних Играх! Девятое золото! LIVE 9-го дня ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android