Хореограф Гуменника Морошкин не стал комментировать выступления Кагиямы и Сато на ОИ-2026

Российский хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной с действующим чемпионом России Петром Гуменником, критически высказался о выступлении японских фигуристов – Юмы Кагиямы и Сюна Сато — на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В личном турнире японцы заняли второе и третье места соответственно. Гуменник стал шестым.

— А по поводу японцев — Юмы Кагиямы и Сюна Сато?

— Не хочу ничего про них говорить. Не могу сказать, что я был в восторге от их выступлений. Впечатление от их катания было смешанное и неоднозначное, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.