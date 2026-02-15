Хореограф Гуменника Морошкин не стал комментировать выступления Кагиямы и Сато на ОИ-2026
Российский хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной с действующим чемпионом России Петром Гуменником, критически высказался о выступлении японских фигуристов – Юмы Кагиямы и Сюна Сато — на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В личном турнире японцы заняли второе и третье места соответственно. Гуменник стал шестым.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
— А по поводу японцев — Юмы Кагиямы и Сюна Сато?
— Не хочу ничего про них говорить. Не могу сказать, что я был в восторге от их выступлений. Впечатление от их катания было смешанное и неоднозначное, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.
