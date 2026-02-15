Понсилуома принёс Швеции первое за 16 лет золото в пасьюте на Олимпийских играх
Двукратный чемпион мира по биатлону, 30-летний швед Мартин Понсилуома выиграл первое для своей страны с 2010 года золото в гонке преследования на Олимпийских играх. Понсилуома завоевал золото в гонке преследования на Олимпиаде-2026 в Италии, опередив серебряного призёра норвежца Стурла Холм Легрейда на 20,6 секунды на финише.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7
В последний раз чемпионом Олимпийских игр в пасьюте в составе сборной Швеции становился Бьорн Ферри, который победил на Играх-2010 в канадском Ванкувере.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
Комментарии
