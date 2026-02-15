Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Николай Морошкин считает, что командный турнир Олимпиады нужно ставить после личного

Николай Морошкин считает, что командный турнир Олимпиады нужно ставить после личного
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной с действующим чемпионом России Петром Гуменником, поделился впечатлениями от командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2026, который выиграла сборная США.

— Как вам командные соревнования? Может, там что-то впечатлило или удивило?
— Боюсь, что для многих фигуристов, особенно в мужском одиночном катании, командник сыграл плохую шутку. Потому что спортсмены выложились эмоционально, боролись за команду и не успели восстановить свои моральные силы, чтобы при личном выступлении откататься чисто и именно в том моменте, где они должны быть самыми лучшими и самыми чистыми — это личный турнир, они были немножко не восстановленными и перегоревшими.

— Многие говорят, что командник надо ставить после личного турнира.
— Я бы тоже так сделал, потому что главное — это личный турнир, либо делать какой-то отдых после него побольше, особенно для мужчин-одиночников, у которых очень серьёзный в наше время контент, требует восстановления координации, мотивации и настроения и всего-всего-всего того, что копится долгое время. Им просто не хватило времени на восстановление, вот и всё, это лично моё мнение, я могу ошибаться, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника
«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника
