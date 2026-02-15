Скидки
Олимпиада 2026

Москвина ответила, будет ли смотреть парное катание на Олимпиаде-2026 в Италии

Москвина ответила, будет ли смотреть парное катание на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, собирается ли следить за борьбой спортивных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«За кого буду переживать на Олимпиаде в турнире спортивных пар? Переживать ни за кого не буду, буду просто наслаждаться просмотром. Зачем переживать?» – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 стартуют сегодня, 15 февраля. Свои короткие программы спортсмены представят в 21:45 мск. Произвольные — завтра, 16 февраля. Представителей России на олимпийский турнир не допустили.

