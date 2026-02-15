Скидки
Олимпиада 2026

Хореограф Морошкин назвал Метёлкину/Берулаву фаворитами парного турнира на ОИ-2026

Хореограф Морошкин назвал Метёлкину/Берулаву фаворитами парного турнира на ОИ-2026
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, ответил, собирается ли следить за борьбой спортивных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

— Приближаются соревнования пар, следите?
— Да, конечно, приходится смотреть. Мы должны следить за тем, что делают наши иностранные коллеги.

— А есть фавориты?
— Да, конечно, — это Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Болею за них, надеюсь, что у них всё получится, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 стартуют сегодня, 15 февраля. Свои короткие программы спортсмены представят в 21:45 мск. Произвольные — завтра, 16 февраля.

