Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, гигансткий слалом: результаты

Бриньоне завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Общее время её попыток составило 2.13,50.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
15 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
2:13.50
2
Теа Луиза Стьернесунд
Норвегия
+0.62
2
Сара Хектор
Швеция
+0.62

Серебряными призёрами стали шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд, которые разделили вторую позицию, проиграв Бриньоне 0,62 секунды в сумме двух попыток.

35-летняя Брионе стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр – 2026. Ранее она завоевала золотую медаль в супергиганте.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины:

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.13,50.
2. Сара Хектор (Швеция) / Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) + 0,62.
4. Лара Делла Меа (Италия) +0,67.
5. Юлия Шайб (Австрия) +0,69.
6. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) + 0,74.
7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) + 0,75.
8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 0,80.

Календарь Олимпийских игр - 2026
