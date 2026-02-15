Бриньоне завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Общее время её попыток составило 2.13,50.

Серебряными призёрами стали шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд, которые разделили вторую позицию, проиграв Бриньоне 0,62 секунды в сумме двух попыток.

35-летняя Брионе стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр – 2026. Ранее она завоевала золотую медаль в супергиганте.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины:

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.13,50.

2. Сара Хектор (Швеция) / Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) + 0,62.

4. Лара Делла Меа (Италия) +0,67.

5. Юлия Шайб (Австрия) +0,69.

6. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) + 0,74.

7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) + 0,75.

8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 0,80.