Главная Олимпиада 2026 Новости

«Хочется порадовать людей». Отец Гуменника — о приглашении сына на гала-вечер

«Хочется порадовать людей». Отец Гуменника — о приглашении сына на гала-вечер
Комментарии

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место на Олимпийских играх – 2026, отреагировал на новость о приглашении его сына в качестве участника на вечер показательных номеров после окончания соревнований во всех дисциплинах фигурного катания на текущих Играх.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Мы обрадовались. Я обрадовался, потому что правда хочется порадовать людей. Они ждут, что Петя ещё раз выступит перед ними. Плюс это ещё раз некоторым образом показывает, что красивое катание Пети хорошо оценили», — приводит слова Гуменника-старшего ТАСС.

Фигуристы представят свои показательные номера 21 февраля. Впереди соревнования в парном и женском одиночном катании.

