«Хочется порадовать людей». Отец Гуменника — о приглашении сына на гала-вечер

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего шестое место на Олимпийских играх – 2026, отреагировал на новость о приглашении его сына в качестве участника на вечер показательных номеров после окончания соревнований во всех дисциплинах фигурного катания на текущих Играх.

«Мы обрадовались. Я обрадовался, потому что правда хочется порадовать людей. Они ждут, что Петя ещё раз выступит перед ними. Плюс это ещё раз некоторым образом показывает, что красивое катание Пети хорошо оценили», — приводит слова Гуменника-старшего ТАСС.

Фигуристы представят свои показательные номера 21 февраля. Впереди соревнования в парном и женском одиночном катании.