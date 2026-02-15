«Придётся рисковать». Морошкин — о трикселе Петросян в короткой программе на ОИ-2026

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал, какой тактики должна придерживаться трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

—Многие говорят, что Петросян необходимо идти на риск в короткой программе и делать тройной аксель, вы как считаете?

— Конечно, это нужно делать. Она, как и Пётр, будет в первой разминке. По опыту с Гуменником по большому счёту только техническая сможет нас спасти. Да и в принципе мы знаем, что на вторую оценку мы рассчитывать не будем. Придётся рисковать, чтобы на произвольную программу подобраться как можно ближе к лидерам, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.