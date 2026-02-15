Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп — источник

Аделия Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп — источник
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян проводила активную работу над прыжком ультра-си, четверным тулупом. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

Источник подчёркивает, что 18-летняя фигуристка намерена включать элемент в произвольную программу на Олимпиаде-2026. Над ещё одним прыжком повышенной сложности, тройным акселем, работа перед вылетом на Олимпийские игры велась фигуристкой и её тренерским штабом в «ограниченном режиме».

В текущем сезоне в рамках соревнований Петросян успешно не исполняла четверной тулуп. В программе она приземляла его во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске.

Ранее стало известно, что Петросян и её тренер Даниил Глейхенгауз, накануне получивший олимпийскую аккредитацию, добрались до Милана. Короткие программы у девушек пройдут 17 февраля.

Материалы по теме
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android