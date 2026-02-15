Аделия Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп — источник

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян проводила активную работу над прыжком ультра-си, четверным тулупом. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

Источник подчёркивает, что 18-летняя фигуристка намерена включать элемент в произвольную программу на Олимпиаде-2026. Над ещё одним прыжком повышенной сложности, тройным акселем, работа перед вылетом на Олимпийские игры велась фигуристкой и её тренерским штабом в «ограниченном режиме».

В текущем сезоне в рамках соревнований Петросян успешно не исполняла четверной тулуп. В программе она приземляла его во время внеконкурсного выступления на этапе Гран-при в Омске.

Ранее стало известно, что Петросян и её тренер Даниил Глейхенгауз, накануне получивший олимпийскую аккредитацию, добрались до Милана. Короткие программы у девушек пройдут 17 февраля.