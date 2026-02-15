Победитель мужского спринта в биатлоне не может одержать победу в пасьюте с ОИ-2002

Победитель мужской спринтерской биатлонной гонки не может одержать победу в пасьюте на протяжении шести Олимпийских игр подряд. На Играх-2026 чемпионом в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, который занял седьмое место в гонке преследования, золото завоевал швед Мартин Понсилуома.
В последний раз золотой дубль в связке спринт — гонка преследования удавалось оформить норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.
На Олимпийских играх – 2006 в Турине в спринте победил немец Свен Фишер, а в гонке преследования — француз Венсан Дефран. На Играх-2010 в канадском Ванкувере победителями были француз Венсан Же и швед Бьорн Ферри соответственно. На Олимпиаде-2014 в Сочи золото в спринте завоевал Бьорндален, а в пасьюте — француз Мартен Фуркад.
