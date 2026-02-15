Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Победитель мужского спринта в биатлоне не может одержать победу в пасьюте с ОИ-2002

Комментарии

Победитель мужской спринтерской биатлонной гонки не может одержать победу в пасьюте на протяжении шести Олимпийских игр подряд. На Играх-2026 чемпионом в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, который занял седьмое место в гонке преследования, золото завоевал швед Мартин Понсилуома.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7

В последний раз золотой дубль в связке спринт — гонка преследования удавалось оформить норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

На Олимпийских играх – 2006 в Турине в спринте победил немец Свен Фишер, а в гонке преследования — француз Венсан Дефран. На Играх-2010 в канадском Ванкувере победителями были француз Венсан Же и швед Бьорн Ферри соответственно. На Олимпиаде-2014 в Сочи золото в спринте завоевал Бьорндален, а в пасьюте — француз Мартен Фуркад.

