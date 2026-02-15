Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд на Олимпиаде 2026, микст, сноуборд-кросс: результаты

Британские сноубордисты завоевали золотую медаль ОИ-2026 в миксте борд-кросса
Комментарии

Сноубордисты сборной Великобритания завоевали золотую медаль в миксте в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
15 февраля 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
Франция

Серебряными призёрами стали сноубордисты Италии, которые проиграли на финише 0,43 секунды чемпионам. Бронза в активе у сборной Франции (+0,55 секунды).

Олимпийские игры – 2026. Сноуборд. Борд-кросс, микст:

1. Великобритания-1.
2. Италия-1 +0,43 секунды.
3. Франция-2 +0,55.
4. Австралия-1 +3,42.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр - 2026
